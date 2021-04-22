В четверг, 22 апреля, во время пожара на территории одной из воинских частей в городе Рубежное Луганской области пострадал украинский военнослужащий. Боец был доставлен в больницу, его состояние здоровья оценивают как удовлетворительное.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС на своей странице в Facebook.

В территории военной части загорелся бензобак автомобиля, огонь перекинулся на четыре бензовоза. В результате пожара пострадал боец ВСУ, его доставили в больницу в городе Кременная.

На данный момент огонь ликвидирован, причины возгорания устанавливаются.

Напомним, в Киеве на территории Александровской больницы случился пожар. Пожарные ликвидировали огонь, в результате происшествия никто не пострадал.

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