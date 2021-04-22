В четверг, 22 апреля, в ходе первого дня виртуального саммита по изменениям климата, которое инициировал президент США Джо Байден, выступил российский лидер Владимир Путин. Однако его не предупредили о том, что подошло время выступления.

Фрагмент видеотрансляции опубликовал телеграм-канал "Политика Страны"

В то время как президент Франции Эммануэль Макрон еще продолжал говорить, его прервали и переключили на Владимира Путина. Когда на экране появился президент Российской Федерации госсекретарь США Энтони Блинкен надел на лицо черную маску.

При этом Путину не сообщили, что пришло его время выступления и первые минуты он молчал.

"Слово сейчас дается президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Мистер президент?" - обратились к нему.

Видимо Путин еще несколько мгновений не понимал, что пришла его очередь говорить, но потом начал свое выступление. Речь он читал с листа, который держал в руках.

Напомним, форум лидеров крупнейших экономик мира по вопросам климата стал первыми большими переговорами по климату новой администрации США. Также этот саммит был одним из предвыборных обещаний Байдена. В форуме примут участие 40 лидеров государств, однако президента Украины Зеленского среди них нет.

Также мы писали, что в ходе своего выступления Путин собирался рассказать о том, что делает Россия для налаживания международного сотрудничества в сфере климата.