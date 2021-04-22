Президент Владимир Зеленский приветствовал скорый отвод российских войск, принимавших участие в учениях возле границы с Украиной и админграницы с аннексированным Крымом. В то же время он заверил, что "Украина всегда начеку".

Об этом в четверг, 22 апреля, глава государства написал в своем Twitter.

"Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряжение. Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. Украина хочет мира. Спасибо международным партнерам за поддержку #StrongerTogether", - написал Зеленский.

Сегодня Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении проверок войск в Южном и Западном военным округах, расположенных на границе с Украиной и в аннексированном Крыму. Глава оборонного ведомства обосновал решение тем, что "цели достигнуты полностью". Ожидается, что с завтрашнего дня начнется возвращение российских войск в пункты постоянной дислокации после учений.

Напомним, информация о стягивании российских войск к границе с Украиной появилась еще в конце марта. Об этом нардепам на заседании Верховной Рады доложил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. В свою очередь в Кремле заверили, что российские войска, стянутые к границам Украины, не представляют угрозы "ни для одной страны мира".