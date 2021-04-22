На следующей неделе из "красной" зоны адаптивного карантина могут выйти шесть регионов Украины. В то же время "оранжевая" Донецкая область рискует перейти на максимальном уровне ограничений.

Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

По его словам, ситуация с эпидемией коронавируса в Украине стабилизируется, однако сохраняется риск возвращения к высоким показателям заболеваемости.

Также эксперт сообщил, что в период с 26 апреля по 2 мая "красную" зону могут покинуть:

Киев;





Львовская область;





Киевская область;





Одесская область;





Запорожская область;





Полтавская область.

Донецкая область, где занято 71% всех коек для больных с коронавирусом, 69% мест с кислородом и 55% реанимационных коек, может оказаться в "красной" зоне - регион соответствует ее показателям.

Напомним, с сегодняшнего дня "красную" зону покинула Черновицкая область, которая находилась на этом уровне ограничений почти два месяца.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов также прогнозировал скорый выход Киева из "красной" зоны.