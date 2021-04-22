В четверг, 22 апреля, днем на границе Украины с Польшей образовалась очередь из 430 транспортных средств. Что стало причиной ее возникновения - пока не сообщается.

Об этом сообщает Западное управление Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook.

Масштабные пробки зафиксированы в пунктах пропуска: Ягодин - 50 автомобилей, Грушев - 30, Шегини - 200, Краковец - 150.

Кроме того в пробке у пункта пропуска на границе с Венгрией Тиса оказалось 18 автомобилей.

Напомним, вид на жительство в Польше есть уже у четверти миллиона украинцев. В основном это молодые люди до сорока лет, которые приезжают в страну работать.

Также мы писали, что в Польше задержали за подделку документов трех украинцев, которые выдавали разрешения на работу мигрантам.