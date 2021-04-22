Очередь из автомобилей на границе Украины с Польшей. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В четверг, 22 апреля, днем на границе Украины с Польшей образовалась очередь из 430 транспортных средств. Что стало причиной ее возникновения - пока не сообщается.

Об этом сообщает Западное управление Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook.

Масштабные пробки зафиксированы в пунктах пропуска:  Ягодин - 50 автомобилей, Грушев - 30, Шегини - 200, Краковец - 150.

Кроме того в пробке у пункта пропуска на границе с Венгрией Тиса оказалось 18 автомобилей.

Очередь автомобилей на границе с Польшей. Скриншот из фейсбука Западного управления Госпогранслужбы

Напомним, вид на жительство в Польше есть уже у четверти миллиона украинцев. В основном это молодые люди до сорока лет, которые приезжают в страну работать.

Также мы писали, что в Польше задержали за подделку документов трех украинцев, которые выдавали разрешения на работу мигрантам.

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