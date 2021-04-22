В Мариуполе мужчина с топором разгромил супермаркет АТБ на проспекте Нахимова, 106. Агрессивный мужчина ворвался в магазин и, нецензурно ругаясь, начал громить кассы и витрины. Шокированные покупатели и персонал разбежались. Инцидент попал на видео, которое было опубликовано в соцсети.

На видео можно рассмотреть, как мужчина с топором решительно направляется в магазин, его сопровождает женщина и еще один человек, который и снимает происходящее на видео.

"Разносим преступников и спекулянтов АТБ, в котором за 10 минут до этого какой то п@д@р из-за маски ударил мою жену и сбежал как последняя шл@@а! В это время с ней были наши дети! Я вы@@у твою душу и заставлю публично от@@@ать всю твою семью! За то что ты сделал!" - написал автор поста, сопровождающего видео.

Однако вскоре автор удалил пост со своей страницы в соцсети.

Как сообщили в Мариупольском райуправлении полиции, в инциденте никто не пострадал. На месте произошедшего работает полиция. Факт будет внесен в ЕРДР.

По данным местных СМИ, этот мужчина уже устраивал подобный погром в другом продуктовом супермаркете. В полиции говорят, что 19 декабря, в 19:49 часов в Центральном районе неизвестный зашел в магазин без маски, повредил полки с продуктами, разбил кассовый аппарат и при этом нецензурно выражался в адрес работников магазина.

По факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харькове спецназовцы вышвырнули из магазина покупателя без маски.

Также мы сообщали, что на киевской АЗС кассир попросила клиента надеть маску, а он плюнул ей в лицо.