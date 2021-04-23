Международные преступные группировки организовали каналы переправки украинцев во Францию, где они затем подают заявление о получении статуса беженца и оперативно получают право на социальные выплаты, после чего уезжают обратно в Украину.

Судя по всему, в этом бизнесе задействованы и госструктуры, и правоохранители.

"Страна" узнала подробности схемы.

Заявление погранслужбы

20 апреля, сотрудники Госпогранслужбы заявили, что совместно с Нацполицией и миграционной полицией Одесской области в сотрудничестве с правоохранительными органами Франции перекрыли канал торговли людьми.



Пограничники отрапортовали, что еще год назад правоохранительные органы Украины вместе с европейскими коллегами начали мероприятия по разоблачению группы лиц, причастных к вербовке и переправке во Францию граждан Украины.

По данным силовиков, группой лиц на территории Украины осуществлялся подбор и вербовку людей с низким уровнем жизни. Преступники предлагали жертвам поездку в Париж, за что еще платили по 200-300 евро каждому.

Также в погранслужбе заявили, что по прибытию во Францию преступники отбирали у путешественников документы, и угрожали созданием “проблем” с местными правоохранительными органами. Единственным условием для возвращения “заложников” домой было подача документов на оформление на территории Франции статуса "беженца".

Момент задержания группы лиц причастных к созданию нелегального канала по поставке беженцев из Украины во Францию, фото Госпогранслужба.

После подачи заявления, лицам начислялась социальная компенсация в размере 300 евро в месяц, в течение девяти месяцев. Используя положение жертв, злоумышленники получали на руки банковские карты и средства, которые поступали на счета, после чего возвращали людей в Украину.

Знают на что идут

Про эту мошенническую схему “Страна” узнала еще до сообщения Госпогранслужбы.

Не так давно с нашей редакцией связался один из вербовщиков украинцев, который занимается поиском людей для отправки в Париж и дальнейшей подачи документов на получение беженства.



Нашим собеседником оказался молодой человек лет 30, он представился Андреем. Свое желание разоблачить подельников объяснил возникшим конфликтом внутри группировки. Взамен на информацию он попросил 2000 долларов и полную конфиденциальность.



Вербовщик должен был внедрить журналиста “Страны” в группу “беженцев”, которых хотели отправить во Францию. Но за неделю до поездки, что-то пошло не так и Андрей перенес “путешествие по Европе” на неопределенный срок.



На протяжении месяца мы поддерживали связь с вербовщиком. Нам удалось выяснить, что украинцев которых везут во Францию никто не берет там в заложники.

Они идут на дело осознано, чтобы заработать единоразово 300 евро и прокатиться по Европе. Перед поездкой каждому готовят необходимый пакет документов для получения беженства. Важно, что никто в этой схеме не планирует получать этот статус (да и во Франции украинцам это сделать крайне сложно).

Главная цель - получить материальную помощь на период рассмотрения заявки на получение статуса беженца.



От украинца, который попадает в эту схему, требуется лишь лично подать документы на беженство, а также получить банковскую карту на которую будут перечислять ежемесячно 300 евро на период рассмотрения прошения.

Все украинские “заробитчане” которые едут в такое путешествие, осознают, что это коррупционная схема. Их селят в специальные палаточные городки в районе Парижа, где они находятся пока не подходит их очередь к подаче документов.

"Французские чиновники тоже в доле"

После публикации Госпогранслужбы мы связались с вербовщиком. Он нам сообщил, что схема продолжает работать, но сейчас взяли паузу до Пасхи.

“В данной схеме участвует около 50 группировок, ежемесячно каждая группа оформляет более 100 новых “путешественников”, общее количество людей до 1000 человек за один цикл в 9 месяцев. По моим данным, в следствие операции про которую заявили в погранслужбе закрыли только 5 группировок", – рассказывать вербовщик Андрей.

По его словам, это многомилионный бизнес, который работает при поддержке сотрудников госструктур Франции: “Украинец приезжает в Париж на одну неделю, за это время ему у него принимают документы и выдают банковскую карту. Обычному кандидату в беженцы не выдадут так быстро материальную помощь, это длительная процедура, но тем, что привозим мы, в 99% случаев выдают карты в течении 3-4 дней. То есть, кто-то в доле из чиновников и с французской стороны. Абсурд заключается в том, что на человека ежемесячно продолжают выделять деньги, а он физически не находится в стране. Без одобрения правительственных структур это невозможно”, – полагает Андрей.



По словам вербовщика, данная схема работает с 2016 года, когда в Европе начался иммиграционный кризис: “Я в этом бизнесе уже больше года. С каждого человека которого я отправляю мне платят 300 евро. Каждый месяц отправляю 10–15 человек. Таких как я работает на одну группировку 8-10 человек”.



Также наш собеседник заявил, что переполоха в связи с задержаниями нет: “С украинской стороны задержали нескольких вербовщиков, но не организаторов, а вербовщик, это пешка. С французской стороны задержали более крупную рыбу, но не перекрыли схему, а значит все будет работать”.

"Страна" также публикует месторасположение одного из мест где перебывали украинские беженцы пока оформляли документы на подачу. Это склад которые переоборудовали под палаточный городок на 1000 человек. Находиться неподалеку от аэропорта в Париже.

Фото со спутника места где пребывали украинские беженцы на период подачи документов для получения статуса беженца