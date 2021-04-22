Чехия сократит число сотрудников посольства России до уровня своей дипломатической миссии в Москве. (Отметим, в посольстве Чехии в Москве после высылки осталось 5 дипломатов)

Об этом со ссылкой на заявление главы министерства иностранных дел Чехии Якуба Кулганека информирует агентство "РИА Новости".

Он не уточнил, сколько всего российских дипломатов вернутся на родину. Министр сообщил, что Россия должна будет выполнить запрос до конца мая.

"Вчера я сказал послу, что если чешские дипломаты не будут возвращены в Москву, мы снизим состав посольства РФ в Праге до такого уровня. Поскольку российская сторона не реагировала на наше требование, мы решили приступить к реализации данного решения. Согласно ст.11 Венской конвенции мы решили сократить численный состав посольства РФ в Праге на то же число, какое имеет посольство Чехии в Москве", - заявил глава МИД Чехии, подчеркнув, что данное решение не направлено против российского народа.

В посольстве России в Праге на данный момент работают 27 дипломатов и 67 техслужащих. В посольстве Чехии в Москве после высылки осталось 5 дипломатов и 19 техслужащих.

Таким образом, из российского посольства в Праге могут выслать 22 дипломата и 48 техслужащих.

Ранее в Праге заявляли о возможной высылке 60 россиян для достижения "численного паритета".

Напомним, 17 апреля стало известно, что из Праги высылают 18 российских дипломатов посольства РФ по подозрению в связях с разведкой России. Одновременно республика объявила в розыск двух российских разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова - их подозревают в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице.

В свою очередь Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата и выслала их из страны.

Сегодня мы писали, что Сенат Чехии призвал правительство страны расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией и максимально сократить число сотрудников посольства РФ в Праге.