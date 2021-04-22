В США при сотрудничестве украинских и американских полицейских задержали украинцев, которые похитили более 30 миллионов долларов из банковских сейфов Украины. В течение 2015-2016 годов их жертвами в Киеве стал 51 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В преступную организацию вошли не менее 25 человек, организаторы - граждане Украины, которые одновременно имеют гражданство США, именно в штатах они и легализовывали украденные средства.

"Теперь им грозит 20 лет лишения свободы. Для разоблачения и задержания злоумышленников украинские полицейские в течение трех лет тесно сотрудничали с правоохранителями нескольких стран, в частности США, Латвии, Молдовы, Македонии, Грузии, Азербайджана и Узбекистана", - говорится в сообщении.

В ходе расследования выяснилось, что примерно в 2012 - 2015 годах, двое граждан Украины, которые одновременно являются гражданами США, однако не вышли из гражданства Украины, решили систематически тайно похищать чужое имущество с индивидуальных (банковских, депозитных) сейфов, проникая в банковские хранилища.

"Злоумышленники создали устойчивое иерархическое преступное объединение - преступную организацию с детальным распределением ролей каждого участника, координации их действий, обеспечением финансирования преступной деятельности и порядок распределения средств, полученных в результате совершения преступлений. Участники организации придерживались четких правил преступного объединения, мер конспирации и прикрытия деятельности", - выяснила полиция.

Таким образом, в период с июня 2015 года по март 2018 организаторы привлекли участию в преступной деятельности как минимум 25 человек, среди которых был и еще один гражданин Украины, имеющий американское гражданство.

В период с 2015 по 2016 год преступники похитили имущество 51 человек из 10 банковских учреждений Киева на общую сумму 169 181 000 гривен. При этом они совершали преступления и в других странах, в частности в Молдове, Беларуси, Македонии и Литве. Они похищали деньги в разной валюте, золотые слитки или монеты, ювелирные изделия. Кроме того, злоумышленники подделывали документы.

"Во время досудебного расследования на территории Украины следователи направили в суд обвинительные акты по шести людям. Еще по четырем лицам выполняются запросы об оказании международной правовой помощи, направленные на исполнение в международных дел уголовно-правового управления Департамента юстиции США.

В частности запросы выполняются в отношении участников преступной организации, после совершения преступлений на территории Украины, с целью избежания уголовной ответственности, выехали в США. Это - трое граждан Украины, которые также являются гражданами США - двое организаторов и один исполнитель, а также еще один гражданин США. Все они покинули территорию Украины в 2015 и 2018 годах", - говорится в сообщении полиции.

Помимо этого, с 2019 года следователи ГСУ заочно сообщили им о подозрении в преступлениях, совершенных в Украине, Узбекистане и Азербайджане. В июле 2020 года их объявили в международный розыск, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Также Интерпол выставил в отношении них "красные карточки".

В 2018, 2020 и 2021 годах на территории Украины правоохранители провели обыски по месту жительства участников преступной организации, в результате чего были изъяты вещественные доказательства. Одновременно полицейские установили, что участники этой преступной организации, в том числе трое лиц с двойным гражданством Украины и США, легализовали похищенное имущество - приобрели движимое и недвижимое имущество на территории Украины и США, в том числе и на своих родственников.

В 2020 году Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество двух организаторов, которые находятся на территории Украины.

"20 апреля по результатам международного сотрудничества, которая длилась более трех лет, в том числе по преступной организации по фактам краж из банковских депозитных сейфов на территории стран Восточной Европы и Азии, Департамент юстиции США предъявил обвинения трем лицам за "отмывание" на территории США преступных доходов на сумму более 30 млн долларов", - сказано в сообщении.

Подозреваемых арестовали, по местам их жительства провели обыски и изъяли орудия преступления и имущество, которое они приобрели на полученные преступным путем деньги. Теперь только на территории США им грозит 20-летнее тюремное заключение.

Напомним, на рынке промышленных товаров в Одессе чуть не украли сейф, где хранились более 1,5 миллиона гривен и еще 180 тысяч долларов.

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