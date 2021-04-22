Украинские беспилотники "Сокол-300", которые разрабатывают на Киевском конструкторном бюро "Луч", по некоторым параметрам будут лучше, чем турецкие дроны Bayraktar. Предполагается, что отечественные БПЛА не будут зависеть от погодных условий, а дальность полета их ракет будет достигать 10 км.

Об этом в программе "Security Talks" заявил глава ККБ "Луч" Олег Коростелев, видео обнародовано в YouTube.

По словам Коростелова, в Турции, где производят беспилотники Bayraktar, в году большинство дней солнечные, а в Украине это не так, и тут дроны должны уметь работать в условиях тумана.

"У нас 60 светлых дней, а остальные дни или низкая облачность, или у нас часто туман, особенно в зоне боевых действий. Особенно осенний, зимний, весенний период – это очень сложные метеоусловия", – сказал Олег Коростелев.

По словам конструктора, беспилотники "Сокол-300" также будут следить за поверхностью земли с помощью "специальных радиосредств обнаружения, которые будут сканировать поверхность".

При этом украинские дроны смогут поражать цели с высоты не менее трех тысяч метров, а дальность полета ракет составит до 10 километров.

При этом разработка украинских дронов "Сокол-300" займет еще около года.

Напомним, недавно в России показали беспилотник-"убийцу Байрактаров", который способен совершать "воздушное минирование".

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