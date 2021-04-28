28 апреля на церковном календаре - Великая среда. Вся неделя перед Пасхой называется Страстной. Она посвящена напоминанию о последних днях жизни Христа на Земле.

Рассказываем о молитвах и традициях сегодняшнего дня.

Предательство Иуды. Чему посвящена Великая среда

В Страстную среду, согласно Писанию, Иуда предал Христа, выдав его первосвященникам. За это он получил 30 сребреников. Сейчас нельзя точно сказать, много это или мало. Одни исследователи, опираясь на содержание драгоценных металлов в сребренике, считают, что в современном эквиваленте это порядка 200 долларов. Другие, сравнивают эту сумму со средним заработком того времени и приходят к выводу, что речь может идти о 6 тысячах долларов в пересчете на современные деньги.

Иуда указывает на Иисуса в Гефсиманском саду

Первосвященники и фарисеи испугались огромной популярности Христа после воскрешения праведного Лазаря и решили его убить. Иисуса схватили, когда он молился в Гефсиманском саду в Иерусалиме. На него стражникам указал Иуда.

После этого Христа повели на высший суд в Древней Иудее, где обвинили в богохульстве за то, что он называл себя "Сыном божьим". Суд приговорил его к казни через распятие.

Иуда, раскаявшись, вернул деньги первосвященникам, а потом повесился.

На богослужениях сегодня также вспоминают женщину, которая омыла ноги Спасителя и окропила их миром. Проповедь Христа так подействовала на блудницу, что она раскаялась и омыла его ноги слезами и умастила миром. За чистое раскаяние ей были прощены ее грехи.

Молитвы и народные обычаи

Сегодня в православных храмах в последний раз читают молитвы с поклонами, поскольку считается, что Господь искупил грехи людей. Возобновляют молитвы с поклонами на Троицу. Также сегодня верующие стараются исповедоваться.

Сегодня можно читать такие отрывки из Евангелия.

В быту начинали готовиться к празднованию. Перед Чистым четвергом выносили мусор из дома, закупали продукты к Пасхе. Считалось, что купленные сегодня яйца не будут долго портиться.