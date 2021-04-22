Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование столичного Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. Об этом сообщил в соцсети адвокат Вячеслав Якубенко.

"Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры (и четырех других столичных улиц). Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о незаконности переименования", - написал Вячеслав Якубенко.

Таким образом, признано законным решение Киевсовета от 7 июля 2016 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве", которым были переименованы: улица Баумана - в улицу Януша Корчака; улица Кутузова - в улицу Генерала Алмазова; улица Суворова - в улицу Михаила Емельяновича-Павленко; переулок Кутузова - в переулок Евгения Гуцало; проспект Московский - в проспект Степана Бандеры.

Напомним, решение переименовать Московский проспект в проспект Степана Бандеры 7 июля 2016 года поддержали 87 из 97 присутствующих на заседании Киевского горсовета депутатов.

11 февраля 2021 года суд в Киеве своим решением отменил переименование Московского проспекта в проспект Бандеры, также были возвращены прежние названия и нескольким другим улицам, которые фигурировали в одном решении Киевсовета.

После этого Киевсовет удалил со своего сайта решение о переименовании улиц, которое отменил Окружной административный суд столицы.

В то же время у Кличко подготовили апелляцию относительно отмены переименования проспекта в честь Бандеры.