После того, как спасатели сообщили об ухудшении погоды в Киевской области, в Укргидрометцентре напомнили, что во время грозы нельзя пользоваться мобильным телефоном, потому что он может притянуть молнию. По этой же причине не стоит открывать зонт или прятаться от дождя под деревом.

Об этом пресс-служба "Укргидрометцентра" написала в Facebook.

Существует десять правил поведения во время грозы:

Если вы находитесь дома, закройте все окна и двери. В помещении не должно быть сквозняка: он притягивает шаровую молнию. Лучше прятаться в автомобиле или в доме с громоотводом. Автомобиль ни в коем случае нельзя парковать под деревьями или высокими конструкциями, нужно закрыть окна авто, желательно опустить / снять антенну, остановиться и переждать непогоду. Нельзя прятаться от ливня под деревом: оно притягивает молнии. Кроме того, есть опасность падения тяжелых ветвей, которые могут сломаться под напором ветра. Избегайте металлических заборов, стен, у которых растут деревья, уличных фонарей, металлических башен, опор электропередач. Если вы оказались в лесу, не прячьтесь от грозы на возвышении. Держитесь места, где низкие деревья. Ни в коем случае не бегайте. Дуб, тополь, сосна и ель наиболее проводят разряд электричества, меньше всего - ива, клен и кусты. Если вы оказались в поле, найдите углубление в земле. Желательно, чтобы место было сухим, ведь влажная земля сильнее проводит электричество. Не ложитесь, лучше присесть, чтобы было как можно меньше площади прилегания к земле. Если у вас с собой есть зонтик, ни в коем случае не раскрывайте его, ведь металлические прутья притягивают разряды. Все электрические приборы являются своеобразными приемниками для молний. Поэтому ни в коем случае не пользуйтесь ими во время грозы, лучше их отключить от сети. Нельзя купаться в водоемах во время грозы. Если вы на лодке и видите, что приближается непогода, старайтесь как можно быстрее добраться до берега. Не звоните с мобильного телефона, даже если страшно и хочется поддержки близких. Помните, что единственный правильный поступок - немедленно выключить телефон, ведь большая угроза попадания молнии.

Напомним, спасатели предупредили о первом уровне опасности в Киевской области, кроме дождей в регионе до конца дня будут грозы.

Также мы писали, что в Ивано-Франковской области молния попала в остановку и убила троих мужчин.