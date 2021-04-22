Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила украинские власти в проведении "активной кампании по дезинформации", целью которой является "создание образа врага в лице России".

Об этом она заявила в ходе брифинга в четверг, 22 апреля.

"Киев ведет активную кампанию по дезинформации. Основа ее все та же - создание образа врага в лице России и одним из примеров этой кампании стало заявление ряда депутатов Верховной Рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" - разорвать дипломатические отношения с нашей страной, провести призыв резервистов и разместить на Украине войска стран НАТО, включая ракетные", - сказала Захарова.

Также представитель МИД РФ заявила, что президент Украины Владимир Зеленский в ответ на это "объявил всеобщую мобилизацию". Отметим, что мобилизацию в Украине никто не объявлял - вероятно, так в МИД РФ интерпретировали подписание президентом Украины изменении в закон о призыве, которым упрощается призыв резервистов.

Напомним, сегодня министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении проверок войск в Южном и Западном военным округах, расположенных на границе с Украиной. С завтрашнего дня начнется возвращение российских войск в пункты постоянной дислокации после учений. До этого в ходе выступления с посланием Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что "те, кто угрожают безопасности (России), пожалеют так, как давно ни о чем не жалели".

В свою очередь ряд представителей фракции "Слуга народа" подготовили проект заявления, в котором содержится призыв к руководству государства разорвать дипломатические отношения с Россией, а также провести призыв резервистов в ВСУ и заблаговременно начать проведение мобилизации.

Также мы писали, что МИД РФ обвинило Киев в использовании на Донбассе запрещенного минскими соглашениями вооружения, а также в обстрелах Вооруженными силами Украины населенных пунктов, включая пригороды Донецка.