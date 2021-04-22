Министерство иностранных дел Чехии пригласило на беседу посла России в Праге Александра Змеевского.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА "Новости" в четверг, 22 апреля.

"Чешская дипломатия пошла на маневр, видимо, услышав, вчерашние наши заявления, что разговор будет продолжен в МИД с послом Чехии, решила поговорить с нашим послом в Праге до этой встречи. Главное, чтобы, идя на маневр, Прага не зашла в пике", - сказала Захарова.

Напомним, отношения России и Чехии ухудшились на фоне расследования взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

17 апреля стало известно, что власти Чехии высылают 18 российских дипломатов посольства РФ по подозрению в связях с разведкой России. Одновременно республика объявила в розыск двух российских разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова - их подозревают в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице.

Также в Чехии ведут переговоры с Евросоюзом по высылке еще 60 российских дипломатов, которых могут выслать "с дня на день". Россия обещала ответить так же, если это случится.

Между тем, Сенат Чехии призвал правительство страны расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией и максимально сократить число сотрудников посольства РФ в Праге.