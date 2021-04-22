Сегодня Россия заявила, что начинает отводить войска от границы с Украиной.

По словам главы минобороны РФ Сергея Шойгу, солдаты западного и южного военных округов с задачами справились. И с 23 апреля начинают процесс возврата в места постоянной дислокации.

Эта округа граничат с Украиной. Таким образом, следуя логике Шойгу, все стянутые туда в последние недели военные должны будут уйти.

По крайней мере, этот процесс обещали начать уже завтра. А вот когда он закончится, и "растает" ли в одночасье более чем стотысячная российская группировка у кордона с Украиной - пока вопрос.

Тем не менее, Россия сделала заявку на деэскалацию противостояния. Разбирались, пойдет ли этот процесс - причем со всех сторон конфликта.

Почему войска РФ вышли к границе

История с военной группировкой России на границах Украины началась в марте.

На Донбассе еще с конца зимы шло серьезное военное обострение. И в начале марта появились первые слухи, что Украина готовится к наступлению.

7 марта они материализовались в колонне украинской военной техники, которая двигалась на Донбасс. Видео сняли неизвестные, а после этого данные подтвердила ОБСЕ.

Информация о российских военных колоннах, которые едут к границе, появилась во второй половине марта - тоже в виде большого количества роликов в соцсетях. А 30 марта глава Генштаба Руслан Хомчак, выступая в Раде, заявил о появлении больших групп войск РФ вблизи Украины.

После этого ситуация стала обсуждаться во всем мире. А 2 апреля президент США Байден впервые позвонил в Украину.

Эскалация тем временем набирала обороты. Россия устами разных своих представителей намекнула Украине, что если та начнет наступление на Донбассе, то будут крайне серьезные последствия. И как бы в подкрепление этих слов продолжали стягивать военные силы. Кроме того, была объявлена проверка боеготовности ВС РФ в западном и южном военных округах.

Одновременно бои шли в ужесточенном режиме на Донбассе.

А Байден 13 апреля позвонил Путину и предложил ему встречу. Что виделось как начало разрядки ситуации.

Правда, потом Штаты ввели против Москвы новые санкции, и дипломатическая война даже усилилась - в том числе у Москвы с американскими союзниками в Европе. Нарастала и угрожающая риторика россиян. Тем не менее, стороны подтвердили, что готовят встречу двух президентов. То есть горшки не были побиты окончательно. И сохранялась надежда, что до горячего конфликта дело не дойдет.

Войска тем временем оставались на границе с Украиной, а также в черноморской акватории. Многие ждали решений Путина, которые тот должен был огласить вчера, в послании Федеральному собранию.

Но тема Украины и отношений с Западом в целом как-то масштабно в итоге у Путина не прозвучала, кроме намека для "Шерхана" (надо полагать, США) и "Табаки" (вероятно, американские союзники, включая Украину), что если они перейдут "красные линии" и "взорвут мосты", то "пожалеют об этом так, как еще никогда не жалели".

И вот сегодня Шойгу заявил о начале отвода войск.

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", - сказал российский министр.

Он поставил задачу "Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск".

Отведут ли войска и что это значит?

Пока слова Шойгу - это лишь сигнал. И как он будет реализовываться на практике - большой вопрос. Войска могут отводить и месяц. Или вообще оставить почти в полном составе на своих местах.

Тем более, что российский МИД сегодня выдал очередную порцию критических заявлений в адрес Украины и Запада. Киев обвинили в нагнетании эскалации на Донбассе и саботаже Минских соглашений. Мария Захарова также назвала раскрытый заговор с целью убить президента Беларуси (в чем Лукашенко обвинил американские спецслужбы и руководство США) "государственным терроризмом".

То есть на вербальном уровне никакой деэскалации не заметно. На Донбассе же, с которого началось нынешнее обострение, буквально сегодня пришли новости о тяжелом ранении мирного жителя Донецка - вследствие обстрелов.

Таким образом заявлениям Шойгу может быть два объяснения.

1. Это пока лишь намек, что Россия воевать не собирается и готова снижать напряженность.

А вот будут ли уволить войска на самом деле, полностью или частично - это пока не факт. Тем более, что на Донбассе по-прежнему весьма неспокойно.

Как бы то ни было, и рубль, и гривна после обещаний Москвы пошли в рост. Но в целом такой расклад означает, что военные в любой момент могут на границу вернуться.

2. Войска действительно отведут. И это может говорить о достижении неких договоренностей между США и Россией по деэскалации.

Не исключено, что поэтому международной теме уделили так мало места в послании Путина Федеральному собранию.

Но пока сложно предположить, что при нынешнем уровне взаимного недоверия кто-то в России поверит закулисным обещаниям Вашингтона. И наоборот.

"Страна" уже анализировала, почему вообще началась военная гонка.

В Москве полагали, что Украина может начать наступление на Донбассе, чтоб втянуть в большую войну Россию, что могло бы стать сильным аргументом для остановки строительства "Северного потока-2", которое сейчас как раз находится на финальной стадии. Либо, если Россия не вмешается, то это будет болезненным ударом по ее репутации (получится, что "сдали своих").

Поэтому цели в наращивании войск было две:

1. Показать, что Россия вмешается, если на Донбассе начнется украинское наступление.

2. Вмешается намного более жестко, чем в 2014-2015 года и с намного большими последствиями для украинской власти.

Это, вероятно, по замыслу Кремля, должно было отвадить Киев от активных действий на Донбассе (даже если такую задачу поставили из США), а заодно, показав серьезность намерений, сорвать любые возможные действия Вашингтона по остановке строительства "Северного потока-2".

Частично эта задача выполнена.

Во-первых, украинские власти уже столько раз повторили в разных вариациях фразу "никакого наступления не планируется", что даже если такой план и был, то вернуться к нему с информационно-политической точки зрения будет проблематично.

Кроме того, ВСУ перешли на линии фронта к оборонительным мероприятиям.

Во-вторых, американцы вошли в переговорный процесс с Россией, пусть пока еще и не очень конкретный. И Байден уже заявил, что вопрос по действиям США по "Северному потоку-2" пока открыт. То есть, допустил, что может и не будет вводить санкции.

А если "Северный поток-2" будет достроен и запущен, то и напряжение вокруг Украины очень сильно уменьшится.

Видимо, с оглядкой на эти два фактора Москва и решила показать, что реагирует на позитивные сигналы.

Другой вопрос, что не снята опасность военных провокаций, которые могут взорвать ситуацию. И поэтому скорее всего, усиленное военное присутствие России на границах сохранится. Пусть и не в таких масштабах.

Реакция на заявление Шойгу в Украине

Президент Владимир Зеленский поприветствовал новость об отводе российских войск.

"Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряжение. Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. Украина хочет мира. Спасибо международным партнерам за поддержку #StrongerTogether", - написал Зеленский в Твиттере.

В целом сейчас украинские власти заявляют, что войны с Россией не будет. По крайней мере уверенность в этом выразил министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников. Об этом он заявил сегодня во время визита в Николаев.

"Наверное, есть напряжение в обществе и очень часто меня спрашивают, будет ли война или не будет, учитывая скопление российских войск вдоль наших границ, оккупированного Крыма и линии соприкосновения. Я вам скажу, я очень позитивно настроенный человек, войны не будет и ее не должно быть. У нас сейчас время не для войны, у нас сейчас, извините, огороды по графику. И нужно заниматься мирной жизнью для каждого, кто живет в Украине. И надеюсь, такие же настроения у россиян", — сказал Резников.

Достаточно странные слова Резникова - учитывая регулярные заявления наших властей, что Украина семь лет воюет с Россией на Донбассе.

Отвечая на вопрос, как он относится к тому, что у Путина не ответили на предложение Зеленского встретиться на Донбассе, вице-премьер сказал, что и не ждал ответа, и что судя по вчерашнему выступлению Путина Россию интересует больше внутренняя повестка и пока ничего угрожающего не прозвучало. И это Резников очень понравилось.

"Я и не ждал никакого ответа. Я с удовольствием послушал вчера выступление президента Путина и понял, что для них важнее внутренняя повестка. Вчера не прозвучало ничего угрожающего для нас с вами. Это главное, что надо было услышать. Поэтому еще раз повторяю — войны не будет. Это главное. Идите копайте огороды, празднуйте Пасху, занимайтесь мирной жизнью", - ответил Резников.

То есть власти Украины излучают уверенность, что все самое страшное позади.

Другие украинцы реагируют на решение Москвы по-разному.

"То, что Россия отводит войска - плюс. Они понимают, что газовую трубу нужно закончить до ухода Меркель, по Навальному стабилизировать, а рубль укрепить. Ещё б газманово/чичереных отвели от дел по Донбассу, тогда к конструктиву было бы куда проще идти.

А вот наших "конструктивных" зброячистильщиков жаль - теперь ни пиара, ни хайпа, а ведь только во вкус вошли.

Нашему Зеленскому тоже бы задуматься, что два года говорить о дипломатии, но не направить в Раду ни одного законопроекта из "политического букета" Минска 2 - дурной дипломатический тон и обычное шулерство, в котором, кстати, нынешний президент обвинял предыдущего с завидной частотой.

Хватит перекладывать политическую волю на плечи социологов, бродячих активистов, ветеранов и краснолинейцев в Раде. Хватит искать оправдание любому утвержденному логичному компромиссу в условиях войны, не имея ни единого шанса сделать исключительно по-своему.

Войну заканчивать не Безуглой, а Зеленскому, пока что единственному верховному главнокомандующему, как бы кто не желал иначе", - прокомментировал телеведущий Макс Назаров.

"В Украине значительная часть общества "заточена" на войну. И это не обязательно дельцы, зарабатывающие на поставках оружия, контрабанде и деребане военного бюджета – хотя такие тоже есть. Огромной массе людей с хорошими лицами война дает смысл жизни, а часто и пропитание. И через сборы денег "на каски и броники", и через конвертацию своего "волонтерского" или "добровольческого" статуса в политическую карьеру. Да и просто через надувание "высоким" смыслом пустой жизни представителя офисного планктона или копеечного активиста по вызову. Представляете, какое у них сейчас разочарование, что теран не напал?" - написал журналист Вячеслав Чечило.

"Завтра эшелоны с войсками и техникой начнут двигаться в обратном направлении. В столицах, где принимают реальные решения, сигнал Москвы приняли и поняли. Очевидно, выводы тоже сделали. И украинскому руководству доходчиво объяснили.

На этом фоне умиляют злорадные комментарии из "патриотической тусовки" в духе "ага, испугались" и т.д. В ответ можно только вспомнить фразу про ежа и пятую точку.

Мы едва избежали большой беды. Причём благодаря мудрости и ответственности политиков не в Киеве.

Но все еще может вернуться. Учения для того и проводят, чтоб знать, что делать в час "Ч".

На YouTube канал Звезда сегодня выложил показательный ролик с компиляцией видео с отработкой высадки на побережье крупного десанта. Снято на полигоне Опук в Крыму. Но ландшафт один в один, как на Черноморском побережье в районе Коблево. Советую, поискать и посмотреть. И порадоваться мирному небу над головой", - написал нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин.