В МИД РФ обвинили Киев в использовании на Донбассе запрещенного минскими соглашениями вооружения, а также в обстрелах Вооруженными силами Украины населенных пунктов, включая пригороды Донецка.

Об этом на пресс-конференции 22 апреля сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова заявила, что ВСУ "не снижают интенсивность обстрелов населенных пунктов, вклкючая пригороды Донецка и активно используют запрещенное Минском вооружение". Она также сказала, что это, в частности, крупнокалиберные минометы и артиллерийские установки.

"Киев продолжает стягивать технику и войска. Тревожным сигналом стал перевод подразделений СБУ в режим повышенной боевой готовности, а также заявления о "масштабных антитеррористических учениях". Все мы помним, как семь лет назад под эгидой борьбы с вымышленными террористами майданные власти начали операцию по подавлению несогласных с киевским путчем. Она быстро переросла в вооруженный конфликт, тяжелые последствия которого не урегулированы до сих пор", - заявила Мария Захарова.

Также она заявила, что МИД РФ призывает Киев "незамедлительно прекратить военную эскалацию на Донбассе, перестать имитировать переговорный процесс и приступить к ответственному исполнению обязательств по регулированию на безальтернативной основе минского комплекса мер".

Напомним, сегодня "ДНР" обвинила ВСУ в обстреле окраин Донецка, который привел к тяжелому ранению местного жителя.

Также мы писали о том, что ВСУ сегодня снова понесли потери на Донбассе: под обстрелом погиб военный.