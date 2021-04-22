В российском Санкт-Петербурге правоохранители задержали мошенников, которые, представляясь "службой безопасности банка" похищали со счетов людей миллионы рублей.

Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на мойке".

"Ребята разводили людей, сидя в Питере (даже сняли офис на Космонавтов), а полученные денежки переводили в крипту через сообщников в Москве - так удобнее. Каждый звонок мог приносить от 100K до полутора лямов, но жадность, конечно же, сгубила", - говорится в сообщении.

У преступников изъяли 14 миллионов рублей (около 5 миллионов гривен по курсу), автомобиль Mercedes класса GLA, банковские карты и другие вещественные доказательства. Всего правоохранители задержали 13 подельников, все эпизоды мошенничества устанавливаются.

Преступная схема "службы безопасности банка" распространена в последние годы. Мошенники совершают телефонные звонки случайным абонентам, представляются работниками банка и пытаются в ходе разговора узнать банковские данные пользователей для последующих попыток перевести денежные средства в свою пользу.

Напомним, недавно сотрудники киберполиции Запорожья разоблачила двух юношей из Днепра, которые с помощью фишинговых ресурсов выманивали деньги у граждан.

Ранее мы писали о том, как украинский хакер создал фишинговый центр, с помощью которого из банков увели десятки миллионов долларов.