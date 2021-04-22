Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия должна быть готова к немедленному реагированию в случае неблагоприятного развития ситуации с предстоящими учениями НАТО Defender Europe 2021.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Мы внимательно отслеживаем переброску войск альянса в район предстоящих учений Defender Europe 2021. В Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии созданы координационные центры, обеспечивающие встречу войск НАТО и грузов", - сказал Шойгу.

По данным министра обороны РФ, одна из групп НАТО развертывается в Причерноморье.

"В настоящее время в греческие порты прибывает вооружение, военная и специальная техника... В данном регионе значительно повышается военная активность блока НАТО. Усиливается разведывательная деятельность, увеличивается интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки", — сказал Шойгу.

По его словам, Россия продолжит отслеживание обстановки в районах учений Defender Europe. Кроме того, РФ должна "быть в готовности к немедленному реагированию в случае ее неблагоприятного развития".

В то же время пресс-служба Северного флота сообщила о том, что в ходе учений в Арктике моряки отработали уничтожение подлодок противника и другие противолодочные задачи в ближней морской зоне.

В поиске и слежении за подводным противником в Баренцевом море участвовали малые противолодочные корабли "Снежногорск", "Брест" и "Юнга", самолет Ил-38 и вертолет Ка-27ПЛ. Их условным врагом была дизель-электрическая подводная лодка Кольской флотилии разнородных сил.

Напомним, недавно более 20 российских кораблей провели в Черном море учения с авиацией.

Также мы писали о том, что Украина и Румыния провели совместные учения в Черном море.