В США расследуют атаки против американских войск в Сирии с использованием технологии "направленной энергии" (без применения снарядов). По данным Пентагона, вероятный организатор этих атак - Россия, хотя при расследовании выявили, что один из инцидентов был связан с обычным пищевым отравлением.

Об этом пишет Politico.

Расследование включает информацию о ранениях, полученных военнослужащими США в Сирии. Один инцидент произошел осенью 2020 года, когда у нескольких военнослужащих появились симптомы гриппа. Об этом сообщили два источника, знакомых с расследованием Пентагона.

При этом представитель Пентагона заявил, что ведомству ничего не известно об атаках с использованием направленной энергии против американских войск в Сирии. Пресс-секретарь отказался от дальнейших комментариев.

Однако два бывших сотрудника национальной безопасности заявили, что случаи предполагаемых атак направленной энергии со стороны России на американцев стали настолько тревожными, что в прошлом году Управление специальных операций и конфликтов низкой интенсивности начало расследование. Правда, пока неизвестно, сколько военнослужащих было ранено и насколько серьезными были ранения.

Ранее "Страна" писала о том, что Пентагон потребовал у России прекратить провокации у границ с Украиной.

Также мы сообщали, что в Пентагоне готовятся провести виртуальные учения по противодействию России и Китаю.