В четверг, 22 апреля, в День Земли, начался виртуальный саммит мировых лидеров по вопросам изменения климата, инициаторами которого выступили США. Открыл форум президент Джо Байден.

Трансляция саммита идет в YouTube.

"Цена бездействия мира в климатическом кризисе нарастает, решительные меры позволят обеспечить в том числе экономический рост", - сказал президент США.

Напомним, 26 марта президент США Джо Байден лидера РФ Владимира Путина на саммит по климату. После этого пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ принял это приглашение. Выступление Путина ожидается 22 апреля.

Также мы писали, что климатический форум пройдет в течение двух дней, 22-23 апреля. В нем примут участие 40 лидеров государств, однако президента Украины Владимира Зеленского среди них нет.