Международный олимпийский комитет (МОК) запретил спортсменам принимать участие в акции Black Lives Matter (BLM) во время Олимпийских игр которые пройдут летом в Токио

Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, сторонники Black Lives Matter выступали за пересмотр 50 пункта МОК, в котором говорится о запрете политической, религиозной и расовой пропаганды на Олимпийских играх, однако комитет оставил всё в силе. В частности, МОК запретил спортсменам вставать на колено, поднимать кулак и, как предписано правилами, демонстрировать любые другие жесты политического характера на играх в Токио.

Глава комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри опросил 3 500 спортсменов по данному вопросу и заявил, что большинство из них (70%) были против любой пропаганды на игровых полях или подиумах.

Также в МОК предупредили о санкциях в отношении участников игр, которые публично выражают солидарность с движением BLM.

Напомним, на фоне убийства полицейским темнокожего мужчины Джорджа Флойда улицы Соединенных Штатов заполнили массовые протесты против расовой несправедливости. Акции организации Black Lives Matter состоялись в разных городах. В частности, жест с преклонением колена, стал символом борьбы с расизмом за последнее время. Он распространился во многих сферах в спортивной также.

Напомним, Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Между тем, как мы сообщали, в Японии обсуждают отмену летней Олимпиады в случае, если ситуация с коронавирусом ухудшится.