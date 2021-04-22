Сегодня на русскоязычном канале лидера группы Rammstein Тилля Линдеманн опубликован кавер на песню "Любимый город".

Композицию впервые исполнил Марк Бернес в 1939 году. Музыку написал Никита Богословский, стихи - Евгений Долматовский.

Кавер в исполнении Линдеманна стал саундтреком нового военного фильма Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова "Девятаев".

Главный герой фильма (его роль сыграл звезда "Мажора" Павел Прилучный) - советский летчик-истребитель Михаил Девятаев, сбежавший из концлагеря на угнанном бомбардировщике. Премьера в России - 29 апреля.

По словам Бекмакбетова, германский музыкант сам пришел к нему с предложением исполнить эту песню и снять на нее клип.

Продюсер предложил, что к этому певца побудили воспоминания о детстве в городе Росток, который находится в ГДР.

"У него отец много времени проводил в Советском Союзе, путешествовал, был писателем. Потому что сам Тилль был пионером. Потому что эту песню ему в детстве пела мама… И вот он через знакомых узнал, что я снимаю фильм про Девятаева, а "Любимый город" будет лейтмотивом этой картины. В бывшей ГДР Девятаев считался героем, на острове Узедом стоит памятник ему, его там чествовали и в советские времена, и после объединения Германии. Так и вышло, что мы сняли клип", - сказал Тимур Бекмамбетов.

На конец апреля анонсирована премьера клипа. Пока же на видео изображен советский телевизор и Линдеманн в костюме, держащий в руке макет самолета.

Подобная тематика в целом все чаще находит отражение в творчестве Линдеманна. Его англоязычный канал сейчас оформлен в советском стиле - на картинке он изображен на фоне советского флага.

Таким образом Тилль Линдеманн промотирует песню Praise Abort (Live in Moscow), клип на которую был представлен неделю назад.

Интересно, что Тилль Линдеманн - не единственный поклонник композиции "Любимый город".

Ранее песню Марка Кернеса пел Виктор Янукович. На видео - с 0:20 секунды.

Ниже мы публикует текст песни "Любимый город" и ее оригинальную версию.

Стихи песни "Любимый город" были написаны в Киеве. Автор был под впечатлением от посещения города, а также от знакомства с испанским летчиком.

"Поездка в Киев - всегда счастье. А тут еще и пора цветения каштанов, беззаботная весна 1939 года. И еще невозможно себе представить, что придется лежать в истоптанной ржи с винтовкой на подступах к этому городу, а потом переплывать ледяной Днепр, а потом - не скоро, не скоро - проходить по разрушенному Крещатику", - делился воспоминаниями Евгений Долматовский.

Впервые песню услышали зрители в фильме "Истребители". Марк Кернес сыграл в картине роль лейтенант Кожухарова.

Фильм, в основе которого лежит любовный треугольник и авиационная тематика, стал лидером проката 1940 года.