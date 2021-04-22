Тилль Линдеманн, песня
Тилль Линдеманн, песня "Любимый город". Кадр из видео

Сегодня на русскоязычном канале лидера группы Rammstein Тилля Линдеманн опубликован кавер на песню "Любимый город". 

Композицию впервые исполнил Марк Бернес в 1939 году. Музыку написал Никита Богословский, стихи - Евгений Долматовский.

Кавер в исполнении Линдеманна стал саундтреком нового военного фильма Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова "Девятаев". 

Главный герой фильма (его роль сыграл звезда "Мажора" Павел Прилучный) - советский летчик-истребитель Михаил Девятаев, сбежавший из концлагеря на угнанном бомбардировщике. Премьера в России - 29 апреля. 

По словам Бекмакбетова, германский музыкант сам пришел к нему с предложением исполнить эту песню и снять на нее клип.

Продюсер предложил, что к этому певца побудили воспоминания о детстве в городе Росток, который находится в ГДР.

"У него отец много времени проводил в Советском Союзе, путешествовал, был писателем. Потому что сам Тилль был пионером. Потому что эту песню ему в детстве пела мама… И вот он через знакомых узнал, что я снимаю фильм про Девятаева, а "Любимый город" будет лейтмотивом этой картины. В бывшей ГДР Девятаев считался героем, на острове Узедом стоит памятник ему, его там чествовали и в советские времена, и после объединения Германии. Так и вышло, что мы сняли клип", - сказал Тимур Бекмамбетов. 

На конец апреля анонсирована премьера клипа. Пока же на видео изображен советский телевизор и Линдеманн в костюме, держащий в руке макет самолета. 

Подобная тематика в целом все чаще находит отражение в творчестве Линдеманна. Его англоязычный канал сейчас оформлен в советском стиле - на картинке он изображен на фоне советского флага. 

Тиль Линдеманн ютуб

Таким образом Тилль Линдеманн промотирует песню Praise Abort (Live in Moscow), клип на которую был представлен неделю назад. 

Интересно, что Тилль Линдеманн - не единственный поклонник композиции "Любимый город".

Ранее песню Марка Кернеса пел Виктор Янукович. На видео - с 0:20 секунды. 

Ниже мы публикует текст песни "Любимый город" и ее оригинальную версию. 

Любимый город текст песни

Стихи песни "Любимый город" были написаны в Киеве. Автор был под впечатлением от посещения города, а также от знакомства с испанским летчиком.

"Поездка в Киев - всегда счастье. А тут еще и пора цветения каштанов, беззаботная весна 1939 года. И еще невозможно себе представить, что придется лежать в истоптанной ржи с винтовкой на подступах к этому городу, а потом переплывать ледяной Днепр, а потом - не скоро, не скоро - проходить по разрушенному Крещатику", - делился воспоминаниями Евгений Долматовский. 

Впервые песню услышали зрители в фильме "Истребители". Марк Кернес сыграл в картине роль лейтенант Кожухарова. 

Фильм, в основе которого лежит любовный треугольник и авиационная тематика, стал лидером проката 1940 года. 

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