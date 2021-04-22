В четверг, 22 апреля, замминистра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко участвует в заседании Апелляционного суда Амстердама по иску государства к нидерландскому музею Алларда Пирсона (Амстердамский университет) по делу о "скифском золоте".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Во время своего выступления заместитель министра сказала: "Украина выступает против незаконной передачи права собственности на артефакты украинской выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" Российской Федерации, российским учреждениям, скрытым под названием так называемых "крымских музеев", которые существуют только в рамках судебных дел", - говорится в сообщении.

Заместитель министра культуры также назвала "ворами" российские музейные учреждения.

"Нам известны многочисленные факты незаконного вывоза украинских культурных ценностей с территории Крыма. Например, вывезены бесценные шедевры Ивана Айвазовского. Нам известно о фактах повреждения, уничтожения объектов культурного наследия, фактах незаконных археологических раскопок и присвоения найденных ценностей. Это касается памятника мирового наследия ЮНЕСКО - древнего города Херсонес Таврический и его хора, страдающих от непрофессионального управления и проведения незаконных реконструкций. Ханский дворец в Бахчисарае, который внесен Украиной в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, - единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры - почти уничтожен", - заявили в министерстве.

Фоменко добавила, что "власти" рассматривают Крымский полуостров как базу военных операций для дальнейшей военной эскалации в Европе и во всем мире.

"Сейчас Крым - это место, где культурные ценности не охраняются и не сохраняются для будущих поколений", - сказала она.

Минкульт подчеркнул, что принятие решения о направлении артефактов, принадлежащих украинскому народу, с украинской выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" в Крым сейчас, когда полуостров находится под контролем России, незаконное и приведет к потере культурного наследия страны, а также станет признанием попытки аннексии Крыма и Севастополя.

Напомним, 14 декабря 2016 года окружной суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было вынесено на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции.

Однако после долгих переговоров крымские музеи через суд потребовали, чтобы нидерландская площадка выполнила обязательства по контрактам и вернула им экспонаты.

28 октября прошлого года апелляционный суд в Амстердаме удовлетворил отвод судьи в рассмотрении дела о "скифском золоте".