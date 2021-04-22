В четверг, 22 апреля, на территории одной из воинских частей в городе Рубежное Луганской области произошел пожар. Спасатели работают над его устранением, ситуация находится под контролем.

Об этом со ссылкой на губернатора Луганской области Сергея Гайдая в Facebook сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

"Ситуация контролируемая. Я прошу горожан соблюдать спокойствие", - сообщил по поводу пожара Сергей Гайдай.

По предварительным данным, на территории одной из воинских частей в Рубежном загорелся бензовоз. На месте работают соответствующие службы для ликвидации возгорания.

Напомним, недавно президент Зеленский подписал закон об ужесточении наказаний за нарушение пожарной безопасности.

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