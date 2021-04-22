Завершено досудебное расследование в отношении бывшего главы банка "Аркада" и восьми других человек по факту присвоения денежных средств фондов финансирования строительства на общую сумму 72 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый, когда занимал должность председателя правления банка, разработал и реализовал схему присвоения денег фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика", управляющим которых является банк. В схеме участвовали и его сообщники.

"Путем выдачи кредита и последующего проведения операций с использованием субъектов хозяйствования, которые не связаны с АО АКБ "АРКАДА" и подконтрольные непосредственно подозреваемому, из фондов финансирования строительства было выведено 50 млн грн. По аналогичной схеме под видом кредитования общества под залог несуществующего имущества по активам банка выведено еще 22 млн грн", - говорится в сообщении.

Таким образом был нанесен ущерб на сумму 72 млн грн. На данный момент следствие завершено, подозреваемые и их адвокаты могут ознакомиться с материалами уголовного производства. после этого обвинительный акт направят в суд.

Напомним, в конце августа прошлого года НБУ объявил банк "Аркада" неплатежеспособным, и в финучреждении была введена временная администрация.