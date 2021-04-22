Франция и Германия продолжает прилагать усилия, чтобы достичь прогресса в нормандских переговорах, однако предпосылки для саммита еще не выполнены.

Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью "Укринформу", обнародованному в четверг, 22 апреля.

"Мы всегда выступали за проведение саммита в нормандском формате, эта перспектива фигурирует в повестке дня, но необходимо обеспечить содержательные политические условия для этой встречи", - сказал де Понсен.

При этом посол добавил, что Франция продолжает прилагать усилия в этом направлении и отметил, что участие канцлера ФГР Ангелы Меркель в переговорах французского и украинского президента является свидетельством поиска путей продвижения в нормандских переговорах.

Однако, заявил посол, необходимо понимать позицию президента Франции Эммануэля Макрона о том, что не стоит проводить саммит ради саммита, в этом должен быть конкретный смысл.

"На сегодня мы констатируем, что, к сожалению, предпосылки для проведения саммита еще не обеспечены", - сказал де Понсен.

Он добавил, что перечень выводов Парижского саммита был воплощен в жизнь, а именно, состоялся обмен удерживаемыми лицами, Украина со своей стороны открыла новые КПВВ в Золотом и Счастье. При этом, заявил посол, не были выполнены другие меры, в том числе и соблюдение режима прекращения огня.

"То есть мы видим, что существует поле для работы, и она продолжается, чтобы выполнить необходимое количество предпосылок для организации дальнейших встреч. Россия и поддерживаемые ею сепаратисты должны выполнить свою часть работы", - подытожил де Понсен.

Напомним, ранее мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что возобновление переговоров в "нормандском формате" во многом зависит от позиции французского лидера Эммануэля Макрона.

Также сообщали, как прошли последние переговоры советников Нормандской четверки по Донбассу.