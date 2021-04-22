"ДНР" обвинила Вооруженные силы Украины в обстреле поселка шахты "Трудовская" на окраине Донецка и заявила о ранении местного мирного жителя.

Об этом в Telegram-канале сообщило "Представительство "ДНР" в СЦКК".

В Донецке заявляют, что в районе поселка шахты "Трудовая" днем 22 апреля украинской стороной было выпущено 7 гранат из РПГ, 10 гранат из АГС, применялось стрелковое оружие.

Представители "ДНР" также заявили, что в результате обстрела ранение получил мирный житель 1961 г.р., который находился во дворе собственного дома по адресу ул. Республиканская, 2.

Сообщается, что мужчину госпитализировали, у него открытый перелом теменной кости слева с повреждением наружной костной пластинки. Состояние оценивается как тяжелое, медики борются за его жизнь.

Напомним, ранее в Штабе ООС заявили, что 22 апреля в результате обстрела на Донбассе погиб украинский военный.

Также мы писали о том, что 21 апреля "ДНР" обвинила украинскую армию в гибели двух своих военных под обстрелом.