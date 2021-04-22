Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск Игоря Гладковского, одного из подозреваемых по делу "Оптимумспецдеталь". Такое решение было принято детективом НАБУ в среду, 21 апреля 2021 года.

"Следствие имеет достаточные основания полагать, что подозреваемый, расследование фактов участия которого в коррупционной схеме завершено, скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности", - сообщает пресс-служба НАБУ на Телеграм-канале.

Напомним, Игорь Гладковский является сыном бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, который также является фигурантом скандала с "Укроборонпромом".

По данным следствия Гладковский-младший вместе с еще рядом лиц в 2015-2017 годах реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий.

Следствие настаивает, что "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома".

За один из таких договоров подозреваемый по делу получил 950 000 грн неправомерной выгоды. Следствие считает, что это не единственный случай противоправной деятельности - остальные фактов пока изучают.

Ранее "Страна" писала о том, Игорь Гладковский был замечен на автомобиле с дипломатическими номерами консульства Сейшельских островов.

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