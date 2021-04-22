Российский рубль 22 апреля укрепился. Фото: Pixabay

После того как Минобороны РФ заявило об отводе войск от границ Украины, рубль и российская биржа начали резкий рост. 

Об этом свидетельствуют данные на портале Investing.com. 

Так, российский рубль, который держался приблизительно в районе отметки 76,2 после новостей об отводе войск укрепился до 75,56 рублей за доллар. 

Рубль укрепился 22 апреля. Инвестинг ком

Кроме того, начался резкий рост российской биржи: она поднялась с 1 470 до 1 493.

Российская биржа растет 22 апреля. Инвестинг ком

Напомним, информация о скоплении российских войск на границе с Украиной появилась еще в конце марта. Министр обороны РФ Шойгу сообщил, что Россия перебросила на свои западные границы две армии.

Также мы писали о том, что западные лидеры неоднократно призывали Москву отступить от украинских границ.

В Москве в ответ заявляли, что действия россиян у границы Украины никому не угрожают.

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