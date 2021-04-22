После того как Минобороны РФ заявило об отводе войск от границ Украины, рубль и российская биржа начали резкий рост.

Об этом свидетельствуют данные на портале Investing.com.

Так, российский рубль, который держался приблизительно в районе отметки 76,2 после новостей об отводе войск укрепился до 75,56 рублей за доллар.

Кроме того, начался резкий рост российской биржи: она поднялась с 1 470 до 1 493.

Напомним, информация о скоплении российских войск на границе с Украиной появилась еще в конце марта. Министр обороны РФ Шойгу сообщил, что Россия перебросила на свои западные границы две армии.

Также мы писали о том, что западные лидеры неоднократно призывали Москву отступить от украинских границ.

В Москве в ответ заявляли, что действия россиян у границы Украины никому не угрожают.