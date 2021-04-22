Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подтвердил информацию о том, что глава государства Владимир Зеленский предлагал подозреваемому в убийстве радикалу Сергею Стерненко должность начальника СБУ в Одесской области.

Об этом Богдан написал в комментарии к посту журналиста "Страны" Дениса Рафальского в Facebook.

"Думаю, сделал он это на автомате. Острый кадровый голод, короче", - написал Богдан под постом, в котором журналист спросил ни в его ли присутствии Зеленский озвучил свое предложение.

Ранее Стерненко рассказал, что в 2019 году перед парламентскими выборами, президент Владимир Зеленский встретился с ним в Офисе президента и предложил возглавить СБУ в Одесской области.

Напомним, радикал Сергей Стерненко получил семилетний приговор по делу о похищении и пытках человека. Также его обвиняют в умышленном убийстве жителя Черноморска Ивана Кузнецова весной 2018 года.