Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении проверок войск в Южном и Западном военным округах, "цели достигнуты полностью". С завтрашнего дня начнется возвращение российских войск в пункты постоянной дислокации после учений.

Об этом со ссылкой на заявление главы Минобороны РФ сообщает агентство "РИА Новости"

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", - сказал Шойгу в четверг в Крыму на совещании.

Министр поставил задачу "Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск".

Напомним, информация о стягивании российских войск к границе с Украиной появилась еще в конце марта. Об этом нардепам на заседании Верховной Рады доложил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

После этого последовала реакция западных стран на происходящее в районе российско-украинской границы. Так, в США подтвердили данные о наращивании там российских войск и объявили о "потенциально неминуемом кризисе". А американский президент Джо Байден 2 апреля впервые провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и также обсудил с ним эту тему.

В свою очередь в Кремле заверили, что российские войска, стянутые к границам Украины, не представляют угрозы "ни для одной страны мира".

22 апреля в аннексированный Крым с проверкой боеготовности войск прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.