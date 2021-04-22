В Запорожье учеников школы, ученица которой покончила жизнь самоубийством и в предсмертной записке обвинила учителей, вызывают в учебное учреждение по одному и угрожают им, требуя рассказывать о школе только позитивную информацию.

Об этом сообщает Telegram-канал "Это Запорожье".

В интервью мама и сестра погибшей школьницы рассказали, что она сталкивалась с буллингом в школе. Однажды она выбежала из класса в истерике, после того как учитель ее обозвал "необразованной свиньей", хотя девочка участвовала в олимпиадах и занималась изучением английского языка.

В свой последний день девочка поела пиццу с мамой и попрощалась с ней. Мать вместе с мужем уехали на дачу, когда они были там девочка позвонила и сказала, что очень устала и даже уснула в маршрутке.

В своей предсмертной записке девочка упоминала классную руководительницу и учительницу украинского языка и литературы. Она жаловалась на учителей и до того, как совершила суицид. После того как мама обратилась с этой проблемой к классной руководительнице, та высмеяла девочку при всем классе и ситуация ухудшилась.

Напомним, в Кривом Роге 15-летняя девочка создала "группу смерти" и планировала суицид.

Также мы сообщали, что в Киеве задержали девушку-админа группы смерти, втянувшую в "игру" 13 детей.