В Запорожье правоохранители объявила о подозрении ранее неоднократно судимому мужчине, который пытался запугать "своим авторитетным статусом в криминальной среде" патрульных полицейских, которые прибыли по вызову на место драки в ночном заведении. Об этом сообщается на сайте МВД.

По данным следствия, на месте происшествия к находящимся при исполнении служебных обязанностей полицейским подошел неизвестный и начал дерзко высказывать свое пренебрежение и "цинично их унижал" и угрожал криминальным происхождением. Унижение полицейских сопровождалось нецензурной бранью и перешло в открытые угрозы. При этом злоумышленник громко выкрикивал, что он является достаточно известным и влиятельным в уголовном кругу.

Конфликт произошел в присутствии многих свидетелей и был зафиксирован на видео. По материалам Департамента внутренней безопасности Нацполиции следователи отдела полиции Запорожского районного управления начали уголовное производство.

Правоохранители оперативно установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 34-летний житель Запорожья, который неоднократно привлекался к ответственности за грабеж, мошенничество и нанесение телесных повреждений.

При физической поддержке бойцов полиции особого назначения ГУНП в Запорожской области злоумышленник был задержан. Ему объявлено о подозрении по ч.3 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

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