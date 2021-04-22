Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, посвященную приговоренному к сроку российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

За призыв к российским властям освободить политика до начала июня и обеспечить ему должный медицинский уход во время его пребывания в колонии проголосовали 105 депутатов, 26 выступили против, еще 11 воздержались.

В частности, за этот документ голосовали все представители украинской делегации, присутствовавшие на заседании в четверг, 22 апреля.

"Ассамблея ... призывает Россию немедленно освободить Навального при любых обстоятельствах до проведения очередного заседания Комитета министров Совета Европы по теме соблюдения прав человека в июне. До его освобождения призываем предоставить Навальному всю необходимую медицинскую помощь, включая обследование и лечение врачом, которого он выберет, и обеспечить полное соблюдение его прав в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и внутренним законодательством", - говорится в тексте резолюции.

Глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой раскритиковал это решение и заявил, что "Россия не будет выполнять политизированные решения ЕСПЧ".

"Навальный осужден за мошенничество. Попытки же представить его в качестве политзаключенного и мученика… буквально вчера с треском провалились во время "гуляний". Попытки Запада оказать давление на Россию с использованием институтов Совета Европы такие же провальные", - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий допустил выход России из состава Совета Европы в случае принятия этой резолюции.

Также "Страна" рассказывала о том, как прошли вчерашние митинги в поддержку Навального в российских городах.