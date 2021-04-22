В Индии зафиксировали мировой антирекорд по новым случаям коронавируса
За прошлые сутки в Индии зафиксировали более 314 тысячи случаев коронавируса. Это наибольшее число новых пациентов за сутки, которых обнаруживали в какой-либо стране с начала пандемии.
Об этом сообщает NDTV.
Так, в Индии 21 апреля коронавирус обнаружили у 314 644 человек. Всего в стране зафиксировано уже 15 930 774 случаев Covid-19.
Таким образом, в Индии зафиксировали самый большой суточный прирост, который за время пандемии выявляли в какой-либо стране мира. Предыдущим рекордом считался показатель в 297,4 тыс. новых случаев за сутки в январе в США.
Напомним, недавно в США нашли индийский штамм коронавируса с двойной мутацией.
Также мы писали о том, что Индия запретила экспорт лекарства ремдесивир после роста заболеваемости Covid-19.
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