За прошлые сутки в Индии зафиксировали более 314 тысячи случаев коронавируса. Это наибольшее число новых пациентов за сутки, которых обнаруживали в какой-либо стране с начала пандемии.

Об этом сообщает NDTV.

Так, в Индии 21 апреля коронавирус обнаружили у 314 644 человек. Всего в стране зафиксировано уже 15 930 774 случаев Covid-19.

Таким образом, в Индии зафиксировали самый большой суточный прирост, который за время пандемии выявляли в какой-либо стране мира. Предыдущим рекордом считался показатель в 297,4 тыс. новых случаев за сутки в январе в США.

Напомним, недавно в США нашли индийский штамм коронавируса с двойной мутацией.

Также мы писали о том, что Индия запретила экспорт лекарства ремдесивир после роста заболеваемости Covid-19.