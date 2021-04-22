Депутат Государственной Думы Росси и лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский рассказал, как хотел голыми руками задушить главу фонда "Открытое общество" Джорджа Сороса при встрече.

Об этом выступая на заседании Госдумы.

"Отель "Хилтон". Я лифт захожу, а он там. Маленького роста, забился в угол, боится. Я хотел душить его, задушить мерзавца", - сказал Жириновский, добавив, что было желание "задушить мерзавца голыми руками".

Ранее мы рассказывали, как Жириновский в прямом эфире завыл по-волчьи, рассказывая о Третьей мировой. Ведущий программы Владимир Соловьев и его гости со смехом отреагировали на выходку Жириновского.

Также сообщали, что ранее он заявлял, что выиграл бы выборы президента в Украине. По его словам, "проголосовали бы и русские, и украинцы".