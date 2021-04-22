В Министерстве обороны рассчитывают, что 14 июня на саммите НАТО в Брюсселе, документально отобразят позицию Украины и учтут серьезность ее североатлантических намерений.

Об этом сказал министр обороны Украины Андрей Таран, пишет пресс-служба ведомства.

"Мы хотели бы в который раз четко артикулировать серьезность наших евроатлантических намерений. Рассчитываем, что эта позиция Украины будет отражена в документах, которые будут рассматриваться в Брюсселе 14 июня", - сказал Таран.

Согласно его словам, наращивание военного присутствия России возле границ с Украиной показывает, какое именно государство представляет самую большую военную угрозу в евроатлантическом пространстве. По мнению министра, Брюссель это также четко понимает, поскольку генсек НАТО назвал "агрессивные действия России" среди вызовов сегодняшнего и завтрашнего дня.

"Мощным сигналом в решениях саммита НАТО 14 июня для мировой и европейской безопасности могла бы стать демонстрация преданности решением Бухарестского саммита 2008 года, что декларирует безусловную перспективу членства для Украины и Грузии", - добавил Таран.

Напомним, 14 июня в Брюсселе состоится саммит лидеров стран НАТО. На встрече примут решения "оп существенной и перспективной повестке дня НАТО на период до 2030 года" и обсудят, в числе прочего, агрессивные действия РФ.

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