В четверг, 22 апреля, президент РФ Владимир Путин поговорил с премьером Саксонии Михаэлем Кречмером, который приехал в Москву. Они обсуждали возможность организации поставок в Германию вакцины "Спутник V", а также Украину и Навального.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора особое внимание Путин и Кречмер уделили вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией. Президент РФ подтвердил готовность российской стороны к организации поставок и совместного производства вакцин.

"По просьбе Михаэля Кречмера Президент России информировал о российских подходах к урегулированию внутриукраинского кризиса. Была также затронута ситуация вокруг А.Навального", - сообщили в Кремле.

Напомним, правительство Германии начало переговоры о закупке вакцины "Спутник V" у России в начале апреля.

Также мы писали о том, что большинство немцев готовы привиться российской вакциной "Спутник V".