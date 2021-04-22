Страны Евросоюза согласовали технические характеристики ковид-сертификатов ("зеленых сертификатов"), которые должны быть внедрены во всех странах ЕС уже к июню.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, обнародованном в четверг, 22 апреля.

"Через месяц после предложения Еврокомиссии о цифровом сертификате представители государств - членов сети электронного здравоохранения согласовали руководящие принципы, описывающие основные технические характеристики внедрения этой системы. Крайне важно продвигать работу по техническому внедрению параллельно с текущим законодательным процессом, чтобы обеспечить внедрение цифровых зеленых сертификатов по всему ЕС к июню 2021 года", - говорится в сообщении.

В свою очередь еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что ЕК со своей стороны будет готова подключить государства-члена к системе ковид-сертификатов к 1 июня этого года.

"Сегодня - ключевая веха для создания инфраструктуры цифрового зеленого сертификата на уровне ЕС. (...) Со стороны Комиссии, мы будем готовы к 1 июня и сможем подключить (к системе ковид-сертификатов) государства-членов (ЕС), таким образом, мы можем гарантировать, что система будет готова к летнему сезону", - приводит слова Бретона пресс-служба Еврокомиссии.

Напомним, 14 апреля, страны Европейского союза официально договорились выпустить ковид-сертификаты для путешествий, разговоры о которых велись с зимы. Этот шаг позволит возродить находящийся в упадке туризм. Детали документов законодатели сообщества будут обсуждать в мае.

30 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил поручил министерству иностранных дел обсудить и проанализировать с зарубежными партнерами все вопросы поездок с ковид-паспортами. Уже 18 апреля глава правительства сообщил, что Украина в сотрудничестве с Евросоюзом создаст совместимый с нормами ЕС Цифровой сертификат, подтверждающий наличие иммунитета к коронавирусу.