Самолет с президентом Беларуси Александром Лукашенко приземлился в Москве. Сегодня глава республики проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых стороны обсудят, в частности, сотрудничество в рамках Союзного государства.

Об этом сообщил телеграм-канал журналистов из пула белорусского президента.

В свою очередь пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал, что стоит на повестке дня сегодняшних переговоров Путина и Лукашенко.

"Настолько объемные задачи стоят и в рамках Союзного государства, и в рамках особых торгово-экономических отношений, и интеграции предприятий. Они постоянно обсуждают текущие вопросы, и каждый раз вопросов меньше не становится. Ну и обмен мнениями по последним событиям - с раскрытием диверсионных планов в отношении Белоруссии. Интеграция стран одно, а вмешательство в дела наших стран – это другое. К вмешательству надо привыкать. Нам надо с этим жить", - заявил представитель Кремля.

Ранее журналисты, входящие в пул президента России сообщили, что переговоры начнутся в 17:00. Также известно, что сегодня начинается двухдневный онлайн-саммит по климату, инициированный США, участие в котором принимает и Путин. Начало этого мероприятия намечено на 15:00.

Напомним, 17 апреля Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы задержали членов групп, которым была поставлена задача похитить его детей и организовать убийство самого Лукашенко. По его словам, покушение было санкционировано властями США.

Позже российские спецслужбы сообщили, что задержали имеющего двойное гражданство США и Беларуси Юрия Зенковича и белоруса Александра Федуту, которые, по утверждению ФСБ, планировали организацию государственного переворота 9 мая в Минске и убийство президента республики Александра Лукашенко.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию РФ вчера упомянул готовившееся покушение на Лукашенко. Российский лидер заявил, что "практика государственных переворотов, планов политических убийств в том числе в отношении высших должностных лиц – это уже слишком".