Президент РФ Владимир Путин ответит на предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться в любой точке Донбасса, если посчитает нужным.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает "РИА Новости".

По словам Пескова, Путину доложили о предложении Зеленского "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

"Если президент посчитает необходимым, он ответит сам. Мне сейчас нечего сказать", - сказал Песков.

Напомним, предложение о встрече Зеленский озвучил в своем видеообращении, обнародованном 20 апреля. В Кремле заявили, что это "заявление хорошего актера, потому что смысловой нагрузки в нем нет".

Также мы писали о том, что ранее Песков говорил, что официальных запросов от Зеленского на встречу с Путиным в последнее время не поступало, однако для организации такого мероприятия должны быть предпосылки.