Министерство внутренних дел РФ, на следующий день после акций протеста в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального, запретило въезд 122 иностранным гражданам, запрет введен на 40 лет.

Об этом сообщил начальник Московского управления по вопросам миграции ГУ МВД Дмитрий Сергиенко пишет "Интерфакс" в четверг, 22 апреля.

"В отношении 122 иностранных граждан, являющихся участниками несанкционированных акций и протестов на территории Москвы, в соответствии с пунктом 1 ч. 1 ст. 27 ФЗ 114 "О порядке въезда, выезда" территориальными подразделениями по вопросам миграции принято решение о неразрешении въезда на 40 лет", - заявил Сергиенко.

Однако в каких именно акция протеста приняли участие указанные граждане, Сергиенко не уточнил. Помимо этого, по его словам, с начала текущего года МВД направило десять ходатайств о признании нежелательным пребывания иностранных граждан, о которых есть сведения о причастности к экстремистской или террористической деятельности.

Напомним, 21 апреля в Москве и других российских городах прошли массовые акции протеста с требованием допустить личных врачей к Алексею Навальному, который отбывает наказание в колонии. На митингах задержали более ста человек.

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