Грузинский посол Теймураза Шарашенидзе, отозванный год назад после назначения Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины, вернулся в Киев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Украины в четверг, 22 апреля.

"Шарашенидзе вернулся в Украину спустя год благодаря договоренностям, достигнутым во время телефонного разговора украинского президента Владимира Зеленского с лидером Грузии Саломе Зурабишвили 15 апреля", - рассказали в ведомстве.

В МИД добавили, что грузинский посол встретился с заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднарем. Стороны говорили о важности активизировать развитие украинско-грузинских отношений, обсудили взаимодействие в двустороннем и многостороннем измерениях с целью укрепления безопасности в регионе.

Также они обсудили обострение ситуации на востоке нашей Украины а также в Азово-Черноморском регионе.

"Теймураз Шарашенидзе выразил солидарность с Украиной, подтвердил неизменность поддержки Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах", - добавили в МИД.

Напомним, Грузия отозвала своего посла из Киева после того, как Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Когда Саакашвили только претендовал на этот пост грузинский премьер-министр Георгий Гахария анонсировал, что Тбилиси отзовет своего посла для консультаций в случае назначения.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал отзыв грузинского посла из Киева ошибкой. Он заявил, что у Украины и Грузии прекрасные отношения, а потому Киев отзывать своего посла из Тбилиси не будет.