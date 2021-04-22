Олег Кулинич
Олег Кулинич

Депутат от "Слуг народа" Макс Бужанский заявил, что недавно назначенный Зеленским глава крымской СБУ незаконно занимает свою должность.

По его данным, он окончил школу КГБ СССР, а это автоматически подводит Олега Кулинича под люстрацию. 

Разбирались, кто стал главным "особистом" по Крыму. 

Чему СБУшник в России учился

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский обратился в комитет Рады, в ГБР и к президенту касательно назначения на должность начальника СБУ по Крыму Олега Кулинича.

Претензия Бужанского заключается в том, что Кулинич учился в Академии ФСБ и проходил воинскую службу в Федеральной службе контрразведки РФ. По данным "слуги народа", речь идет о пятилетнем периоде - с 1989 по 1994 год - частично при СССР, частично уже при Российской Федерации. То есть начинал он учиться в Высшей школе КГБ СССР, а заканчивал уже обучение в России - в учреждение, которое сейчас называется Академией ФСБ, а в 1994 году - Академией Федеральной службы контрразведки РФ. 

"...Возникли 3 вопроса:

Никого не смущает, что вопросы оккупированной территории в СБУ курирует специалист с такой биографией?

Никого не смущает, что специалист с какой-то целью скрыл эту информацию при заполнении служебных документов, в которых нужно было отражать эти сведения?

А как же люстрация, а?

Я полтора года назад предлагал отменить позорный закон об очищении власти, но не был поддержан. Тысячи людей прошли эту унизительную процедуру, кому-то она сломала карьеру", - написал Бужанский в телеграме. 

Нардеп призвал выполнять закон о люстрации и напомнил, что он прямо запрещает подобное трудоустройство тем, кто окончил вузы КГБ и ФСБ России. 

Бужанский о Кулиниче

Под люстрацию действительно подпадают те люди, кто закончил высшие учебные заведения КГБ СССР.

Бужанский в своем запросе, который есть в распоряжении у "Страны", также указывает, что закон о люстрации предписывает чиновникам сообщать, что они под нее не подпадают. А также давать согласие на публикацию результатов проверки. 

В связи с этим депутат считает, что Кулинич "указал заведомо ложные сведения о том, что к нему не должны применяться соответствующие запреты, после чего 21.10.2020 г.. был назначен на должность начальника ГУ СБУ в Автономной Республике Крым".

В связи с этим Бужанский попросил Минюст провести проверку данных фактов. 

Что известно об Олеге Кулиниче

В Украине есть два представителя власти с этим именем - один из них народный депутат от группы "Доверие", а второй - сотрудник СБУ, которого Зеленский в октябре поставил руководить управлением по Крыму.  

Отличаются они отчеством - депутат Иванович, а сбушник - Николаевич.

назначение Кулинича на должность главы СБУ по Крыму

Кулинич, как сообщают СМИ, работал в СБУ в то время, как спецслужбу возглавлял Леонид Деркач - то есть с конца 90-х по начало нынешнего столетия. Там он дослужился до высоких постов. 

Затем Кулинич трудился в "Энергоатоме" (был вице-президентом) и "Укратомпроме". Везде занимался вопросами безопасности. 

В 2008 году премьер Юлия Тимошенко назначила Кулинича на серьезную должность с большим коррупционным потенциалом - главы Госкомитета земельных ресурсов.

Там он проработал два года и снят был при Януковиче. Активно этому способствовал тогдашний глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский, который лично на встречах с президентом просил уволить Кулинича. 

Имя бывшего земельного чиновника снова всплыло уже при Зеленском. Год назад пошли слухи, что его могут назначить главой Госгеокадастра. Но по итогу этого не произошло. И по итогу должность он получил в СБУ только минувшей осенью.

Отметим, что в публичном пространстве нигде нет упоминаний о том, где Кулинич получал свое первое высшее образование. В свое время ходили слухи, что он заканчивал Институт имени Андропова КГБ СССР (ныне - российская Академия внешней разведки имени Андропова). Но в СБУ это опровергли.

Однако, как видим, в запросе Бужанского фигурирует иное учебное учреждение - Высшая школа КГБ (впоследствие - Академия Федеральной службы контрразведки РФ и Академия ФСБ). По поводу этой информации никакой реакции от СБУ и других органов пока не было.

Карабины и кресты. Декларация Кулинича

На сайте НАЗК в марте была опубликована декларация Кулинича. В ней он значится как военнослужащий - так часто помечают людей, которые работают в спецслужбах. 

Правда, для "просто" военнослужащего у Кулинича внушительная коллекция ценных предметов.

Кроме 60-метровой квартиры в Киеве и паркоместа, он задекларировал: 

  • скульптуру женщины в хитоне из цельного природного камня, 
  • комплект украшений - диски парные Nodus Hercules, 
  • икону Пресвятой Богородицы "Владимирская - Десятинная", 
  • икону Святого Георгия, 
  • икону "Покрова Пресвятой Богородицы", 
  • икону Пресвятой Богородицы "Всех скорбящих Радость"
  • юбилейные и памятные монеты Украины в количестве 163 штуки,
  • наручные часы Corum, Hublot и Ulysse Nardin, 
  • серебряное распятие на кресте, 
  • крест-мощевик с мелкими драгоценными камнями, 
  • ружье Holland&Holland, 
  • карабины Steyr Mannlicher Scout и Steyr Mannlicher AUG Z. 

Заработная плата по основному месту работы составила 238 042 гривен - судя по всему, это за два месяца 2020 года. Наличными хранит 980 тысяч гривен и 55 тысяч долларов. 

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