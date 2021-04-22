Сегодня красная зона карантина уменьшилась еще на один регион - "пожелтела" Черновицкая область.

А на следующей неделе из красной зоны могут выйти еще несколько областей - в том числе ходят такие разговоры и о Киеве.

Если это произойдет, то красная зона перед майскими праздниками может "растаять" почти наполовину.

Разбирались, какие регионы уже вышли и какие скоро могут покинуть красную зону, а также, какие шансы у Киева.

Как в Украине "тает" красная зона

По состоянию на 22 апреля в красной зоне находятся Киев и 11 областей: Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская.

Карантинное зонирование по состоянию на 22.04.2021

Сегодня из красной в желтую зону перешла Черновицкая область. Там заработают кафе и рестораны, спортклубы, ТРЦ, непродовольственные магазины, а также учреждения культуры с заполненностью не более половины мест.

Более того, "Укрзализныця" возобновила курсирование поездов дальнего следования в Черновицкой области и уже открыла продажу билетов. Черновцы находились в красной зоне с 1 марта.

На следующей неделе красную зону могут покинуть еще пять областей и Киев. Такой прогноз дали в Киевской школе экономики .

Ослабить карантин до Пасхи могут Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская, Полтавская область, а также Киев. А вот Донецкая область, которая сейчас находится в оранжевой зоне, судя по тенденциям, может перейти в красную.

Если такой прогноз оправдается, то уже на следующей неделе в красной зоне останутся 6 регионов.

Показатели заболеваемости в целом по стране, начиная с пиковых значений начала апреля, постепенно снижаются. Чуть медленнее падает смертность.

Когда "пожелтеет Киев

Киев вошел в красную зону месяц назад - 23 марта. Первыми закрылись рестораны, ТРЦ, спортзалы и кинотеатры. С 5 апреля карантин усилили: закрыли школы, а в общественный транспорт стали пускать только по спецпропускам.

Накануне введения красной зоны за пять рабочих дней (на выходных делают меньше тестов - Ред.) в Киеве фиксировали 4 735 новых случаев Covid-19 и 118 смертей.

За последние пять рабочих дней, с 16 по 22 апреля, 5 586 новых случаев и 192 смерти.

Период Новые случаи Сovid-19 Количество умерших с 15 по 19 марта 4 735 118 С 16 по 22 апреля 5 586 192

Статистика смертности и заболеваемости Covid-19 в Киеве

То есть ситуация в абсолютных числах пока лишь ухудшается. При этом уровень госпитализаций упал вчера до 68 на 100 тысяч населения. Обычно этот показатель держался выше 70.

Иными словами, люди, если верить статистике, стали легче переносить болезнь и меньше попадают в больницы.

Правда, Виталий Кличко считает, что и больных стало меньше (хотя статистика этого не подтверждает).

"У нас начало снижаться количество новых случаев заболевания. А также - не намного, но уменьшилось количество больных, нуждающихся в госпитализации. Но врачи отмечают, что большинство пациентов, которые попадают в больницы - в тяжелом состоянии. Поэтому расслабляться рано" - охарактеризовал текущую ситуацию мэр Киева.

Тем не менее уже заговорили о том, что у столицы есть все шансы вскоре выйти из жесткого локдауна.

Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что Киев может выйти в желтую зону в мае.

"Есть большая надежда, что до 30 апреля Киев уже по всем показателям перейдет из красного до желтого уровня. Но все зависит от нас", – сказал Степанов.

Он добавил, что на показатели могут повлиять майские праздники и Пасха, так что лучше не собираться большими компаниями.

Глава Госпотребслужбы Олег Рубан сообщил, что положительная динамика дает надежду, что Киев вскоре может перейти в оранжевую зону.

"Наблюдаем снижение показателей заболевания. Но показатель госпитализаций, выявление тяжелых случаев заболевания остаются высокими. У нас есть положительная динамика и мы можем на днях перейти к "оранжевой" зоне", - заявил Рубан на этой неделе.

Прогноз того, что Киев выйдет из красной зоны уже на следующей неделе, до 2 мая, дали в Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE).

Но по итогу какое решение примет Минздрав и столичные власти - предугадать трудно. Одно понятно - майские праздники останутся для Киева одним из факторов угрозы, как на Пасху 2 мая, так и на День победы. Впрочем, запрет на массовые мероприятия содержится и в требованиях к оранжевой и желтой зонам.

Поэтому, судя по оптимистической риторике властей, есть ненулевые шансы, что в начале мая локдаун в Киеве могут и ослабить.