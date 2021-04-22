В четверг, 22 апреля, в результате обстрела на в зоне ООС на Донбассе погиб украинский военный. Боец получил несовместимое с жизнью осколочное ранение.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Север".

"В районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности ОТУ "Север", в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

На месте инцидента работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

Напомним, 18 апреля в результате гранатометного обстрела погиб украинский военный, еще один получил ранения.

Ранее заместитель командующего ООС генерал-майор Виктор Ганущак спрогнозировал, что противник будет пытаться нанести потери ВСУ или провоцировать украинских военных на ответный огонь.

Тем временем в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу заявили, что эскалация в регионе пойдет на спад после следующего заседания ТКГ, намеченного на 28 апреля.