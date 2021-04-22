ВСУ снова понесли потери на Донбассе. Под обстрелом погиб военный
В четверг, 22 апреля, в результате обстрела на в зоне ООС на Донбассе погиб украинский военный. Боец получил несовместимое с жизнью осколочное ранение.
Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Север".
"В районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности ОТУ "Север", в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.
На месте инцидента работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.
Напомним, 18 апреля в результате гранатометного обстрела погиб украинский военный, еще один получил ранения.
Ранее заместитель командующего ООС генерал-майор Виктор Ганущак спрогнозировал, что противник будет пытаться нанести потери ВСУ или провоцировать украинских военных на ответный огонь.
Тем временем в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу заявили, что эскалация в регионе пойдет на спад после следующего заседания ТКГ, намеченного на 28 апреля.