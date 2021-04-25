25 апреля начинаются пятнадцатые лунные сутки, когда Луна находится в "растущей фазе" в созвездии Весы и указывает на важность обновления души и борьбу с соблазнами. Сегодня прекрасный день, чтобы разобраться в своих истинных желаниях и разрешить некоторые проблемы.

Противопоказаны сегодня следующие вещи - лень, переедание и негативные эмоции.

Шанс упорядочить свою жизнь есть у всех знаков, но в особенности у Тельцов, Львов и Стрельцов. Астрологи советуют вам перестать откладывать жизнь на потом, жить в кредит и накапливать незавершенные идеи. Все планы и проекты, которые застыли в воздухе, так или иначе напомнят о себе, поэтому нужно постепенно переносить их со стикера на холодильнике в свою жизнь. И ничего не бойтесь - все получится!

Телец (21 апреля - 21 мая)

Вы часто можете наблюдать неустроенность в жизни своих знакомых и родных. При этом не замечаете, что на самом деле испытываете чувство разочарования в себе. Возможно, это связано с ежедневной перегрузкой и общим ощущением разбитости, а быть может, вы потеряли контроль над своей жизнью. Чтобы вновь ощутить стабильность и надежность, начните с малого. Доведите до конца последний начатый проект и выполните хотя бы 5 обещаний, которые вы дали другим.

Лев (23 июля - 23 августа)

Только в зрелом возрасте Львы понимают, что главный смысл жизни - в самой жизни. Конечно, это может звучать парадоксально, ведь вы вначале опираетесь на карьеру, работу, семью, желаете получить больше общественного признания. В круговороте событий вы теряете главное: для счастья нужно так мало и материальное благо либо конкретные люди часто бывают совершенно ни при чем. Важно внутреннее ощущение ценности прожитых дней и полученного опыта. Как только вы это поймете, сможете меньше ошибаться или корить себя в случае неверных решений. Ваш путь к счастью - удовольствие. Напишите на листочек все то, что приносит вам радость, и начните день за днем ставить галочки напротив своих желаний.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вы часто откладываете реально важные дела ради любимой ленты соцсети, потребностей семьи, страхов и комплексов. Может быть поэтому дни пролетают словно мгновения. А между тем каждый день - это отдельная новая жизнь, когда можно увлекаться чем-то, получать эмоции, дарить себе и людям незабываемые впечатления. Начните наполнять свою жизнь увлекательными событиями с сегодняшнего дня. Проживите свою жизнь так, чтобы было что рассказать своим детям и внукам.

В целом, расклад по остальным знакам зодиака следующий: Овнам нужно научиться распределять свои силы, а не хвататься за несколько интересных проектов одновременно; Близнецы могут изменить свою жизнь, если будут больше внимания отводить личной жизни, а не работе; Ракам необходимо научиться подмечать детали, в которых обычно и кроется весь смысл; Рыбы обретут удачу, если будут заниматься творчеством; для Дев важно окружать себя всем эстетически привлекательным, Весам и Водолеям - бороться за справедливость и отстаивать личную свободу каждого человека, Скорпионам - любой ценой обрести то, что они любят, а Рыбам - ощущать поддержку родных.