Вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко, кандидатуру которого на пост министра энергетики обсудят на заседании фракции "слуги народа", ранее был помощником прокурора Львова.

Об этом свидетельствует информация из биографии Галущенко, разосланная нардепам от "Слуги народа", которая оказалась в распоряжении "Страны".

Так, Герман Галущенко в 1994 - 1996 был и.о. помощника и помощником прокурора Львова. После этого он работал в МИД, а также в Администрации президента.

Все пять лет президентства Ющенко проработал у него в Секретариате. При Януковиче работал в Минюсте и короткое время в "Энергоатоме". А затем вернулся в эту же госкомпанию на позицию заместителя директора уже при Зеленском. Был членом политсовета партии "Патриот".

Напомним, заседание фракции "слуг" состоится 22 апреля, на нем, кроме кандидата на пост главы Минэнерго, обсудят скандалы с Тищенко и Шевченко.

Отметим, что сейчас пост и.о. главы Минэнерго занимает Юрий Витренко. "Страна" разбиралась, почему в начале апреля все заговорили о его отставке и кто его выбивает из Кабмина.