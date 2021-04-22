Интернет-СМИ "Детектор медиа", которое входит в структуру общественной организации и существует благодаря грантам от международных организаций, рекламирует онлайн-казино "МоноСлот", которое в Украине является нелегальным.

Об этом свидетельствует пресс-релиз на сайте издания.

На сайте "Детектор медиа" подробно описаны преимущества онлайн-казино "МоноСлот", процесс регистрации и входа. Возле названия материала написано "реклама".

"MonoSlot - надежный клуб для гэмблеров в Украине. Онлайн-казино на деньги "МоноСлот" уже не один год предоставляет лицензионный софт любителям азартных развлечений. Клуб ценится гэмблерами и пользуется популярностью благодаря множеству преимуществ", - говорится в сообщении.

При этом Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), отвечая на информационный запрос "Украинских новостей" сообщила, то лицензия на осуществление деятельности онлайн-казино "МоноСлот" не выдавалась. Публикация такой рекламы противоречит закону.

Отметим, что согласно Закону Украины "О рекламе" размещать рекламу от компании, которая не имеет лицензии на свою деятельность, запрещено.

В то же время "Детектор медиа", как издание, так и общественная организация работают на средства грантов иностранных организаций, в американских, шведских, датских и международных.

Ранее "Страна" подробно писала, что такое "Детектор медиа" и какую роль оно играет.

Также сообщалось, что в 2019 году НОТУ выбрала главой набсовета зама шеф-редактора "Детектор медиа" Светлану Остапу.